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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Сер 31 сер, 2022 16:12
Чи є цінні монети ?
Перебрали монети, підскажіть - чи є цінні ? Фото могу відправити у телеграмі ( liarlieee )
Додано: Сер 31 сер, 2022 16:37
если обычные обігові монеты - то да, бывают редкие экземпляры, связанные, например, с браком при чеканке и маленьким тиражом (партии) монет.
Всё можно проверить по ссылкам через гугл. Можно здесь проверить
Бывало, давали сдачу монетами, которые являются памятными
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