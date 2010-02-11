RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Нумізматика та Боністика
/
Чи є цінні монети ?

Чи є цінні монети ?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:12

Чи є цінні монети ?

Перебрали монети, підскажіть - чи є цінні ? Фото могу відправити у телеграмі ( liarlieee )
josikava2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:37

  josikava2 написав:Перебрали монети, підскажіть - чи є цінні ? Фото могу відправити у телеграмі ( liarlieee )


если обычные обігові монеты - то да, бывают редкие экземпляры, связанные, например, с браком при чеканке и маленьким тиражом (партии) монет.
Всё можно проверить по ссылкам через гугл. Можно здесь проверить https://monety.in.ua/

Бывало, давали сдачу монетами, которые являются памятными :)
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3641
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1741 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор, aleks-kiev

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Можу продати монети лютого року за ціну договоримся
spinzakdenis » Чет 11 жов, 2018 19:33
0 1224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 19:33
spinzakdenis
Пам'ятні монети України НБУ 1, 2
Пчёлка » Пон 14 гру, 2015 11:36
18 13832
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2016 15:58
Ірина_
Монети у вигляді банківських металів (золото і срібло) 1 ... 10, 11, 12
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 15:03
119 50798
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лют, 2012 16:18
greeg78

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (488)
31.08.2022 18:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron