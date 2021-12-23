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Нацполіція викрила підпільний
call-центр криптоброкерів

Нацполіція викрила підпільний call-центр криптоброкерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:49

Нацполіція викрила підпільний call-центр криптоброкерів

Пропонуємо до обговорення:
Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України спільно із СБУ накрили call-центр криптовалютних брокерів.

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Нацполіція викрила підпільний call-центр криптоброкерів
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:49

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Модератори: Ірина_, Модератор

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