Якщо взимку не вистачає газу, федеральний уряд Швейцарії хоче вжити жорстких заходів. Кожному, хто порушує правила, загрожує ув’язнення або штраф.
Дивися повний текст
У Швейцарії вводять суворі закони для боротьби з надмірним використанням тепла
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 вер, 2022 02:27
У Швейцарії вводять суворі закони для боротьби з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Швейцарії вводять суворі закони для боротьби з надмірним використанням тепла
Додано: Чет 08 вер, 2022 02:27
Интересно, что подразумевается под работающим газовым отоплением, если "радиаторные батареи будут запрешены"? Газовый камин что ли?
Додано: Чет 08 вер, 2022 14:15
|