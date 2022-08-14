Ціни на газ в Європі знизилися у вівторок, 6 вересня, оскільки увага була звернена на високі рівні запасів в Європі.
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Шантаж «Газпрому» не спрацював: ціни на газ у Європі падають завдяки рекордним запасам
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Додано: Суб 10 вер, 2022 22:19
Шантаж «Газпрому» не спрацював: ціни на газ у Європі...
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Шантаж «Газпрому» не спрацював: ціни на газ у Європі падають завдяки рекордним запасам
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