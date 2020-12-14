|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 15 лис, 2025 22:29
smdtranz написав:kingkongovets
неужели его таки продали?
не маю жодної інфи, знайомий прислав фото і сказав що там зʼявилися нові кунги, техніка та світло
kingkongovets
- Повідомлень: 11998
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2755 раз.
2
Додано: Суб 15 лис, 2025 23:44
kingkongovets написав:
За даними ЛУН, за рік ціна 1 м² у столиці зросла на $121, тоді як у Львові — лише на $50.
Водночас у низці західних міст (як-от Чернівці та Рівне) темпи зростання теж прискорюються, а в Ужгороді ціни наблизилися до київських.
аксіома Трибеки: "При любих обставинах КРЖН тільки вверх"
flyman
- Повідомлень: 41469
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
1
3
Додано: Нед 16 лис, 2025 06:19
flyman написав: kingkongovets написав:
За даними ЛУН, за рік ціна 1 м² у столиці зросла на $121, тоді як у Львові — лише на $50.
Водночас у низці західних міст (як-от Чернівці та Рівне) темпи зростання теж прискорюються, а в Ужгороді ціни наблизилися до київських.
аксіома Трибеки: "При любих обставинах КРЖН тільки вверх"
А як же тоді любитель сільських корів Франт з його Дешевше буде?
Investor_K
- Повідомлень: 10990
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
