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Куплю монети НБУ

Куплю монети НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 08:00

Куплю монети НБУ

Збираю колекцію.

Серії:
- Видатні особистості України
- Літаки та Україна космічна
- Відродження української державності

Монети в банківському стані, не за всі гроші світу, в цінах орієнтуюсь.

Пропозиції в ПП або телеграм\вайбер О63 298О8О8
smirnov_ukr
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 00:51

как определить ценность монеты
sklarenkopavel5500
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