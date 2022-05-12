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Nissan відмовився відновлювати
випуск автомобілів на...

Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 08:23

Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на...

Пропонуємо до обговорення:
Японський автовиробник Nissan продовжив призупинення роботи складального заводу в Санкт-Петербурзі на три місяці до кінця грудня. Завод простоює після початку вторгнення в Україну.

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Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на заводі в росії
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 08:23

Навіщо їм Nissan. Вони масквич виробляти будуть, коли небудь, моделі 412...
blackwi
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Модератори: Ірина_, Модератор

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