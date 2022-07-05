|
|
|
Правоохоронці затримали «благодійників», яких підозрюють...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 вер, 2022 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Оперативники карного розшуку разом із Кіберполіцією Києва та слідчими Головного слідчого управління розкрили діяльність групи осіб, які під прикриттям благодійного фонду збирали гроші для ЗСУ.
Дивися повний текст Правоохоронці затримали «благодійників», яких підозрюють у привласненні зібраних для ЗСУ 9 млн грн
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98384
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 14 вер, 2022 16:14
А коли затримають тих хто 300 вагонів гуманітарки вкрав?. Чи не на часі???...
-
blackwi
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 13.06.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|