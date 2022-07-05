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Правоохоронці затримали
«благодійників», яких підозрюють...

Правоохоронці затримали «благодійників», яких підозрюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:14

Правоохоронці затримали «благодійників», яких підозрюють...

Пропонуємо до обговорення:
Оперативники карного розшуку разом із Кіберполіцією Києва та слідчими Головного слідчого управління розкрили діяльність групи осіб, які під прикриттям благодійного фонду збирали гроші для ЗСУ.

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Правоохоронці затримали «благодійників», яких підозрюють у привласненні зібраних для ЗСУ 9 млн грн
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:14

А коли затримають тих хто 300 вагонів гуманітарки вкрав?. Чи не на часі???...
blackwi
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