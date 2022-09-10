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Скільки зараз коштує житло у
котеджних містечках України...

Скільки зараз коштує житло у котеджних містечках України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 07:43

Скільки зараз коштує житло у котеджних містечках України...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання чи падіння попиту на нерухомість в котеджних містечках в умовах війни залежить від регіону, місця розташування, віддаленості від міста, готовності, типу нерухомості і віддаленості від місць бойових дій.

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Скільки зараз коштує житло у котеджних містечках України (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 08:00

Re: Скільки зараз коштує житло у котеджних містечках України

дешево
Мизантрóп
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