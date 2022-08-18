Який розмір ЄСВ доведеться сплачувати з 1 жовтня 2022 року підприємцям та фізичним особам за себе.
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З 1 грудня запрацюють нові розміри ЄСВ для роботодавців та ФОП
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Додано: Пон 19 вер, 2022 19:57
З 1 грудня запрацюють нові розміри ЄСВ для роботодавців...
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З 1 грудня запрацюють нові розміри ЄСВ для роботодавців та ФОП
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