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З 1 грудня запрацюють нові
розміри ЄСВ для роботодавців...

З 1 грудня запрацюють нові розміри ЄСВ для роботодавців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:57

З 1 грудня запрацюють нові розміри ЄСВ для роботодавців...

Пропонуємо до обговорення:
Який розмір ЄСВ доведеться сплачувати з 1 жовтня 2022 року підприємцям та фізичним особам за себе.

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З 1 грудня запрацюють нові розміри ЄСВ для роботодавців та ФОП
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:55

Планово - це з 1 жовтня
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