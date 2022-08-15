Наприкінці липня Національний банк виступив із заявою, в якій звинуватив небанківські обмінні пункти у спекуляціях та штучному завищенні курсів іноземних валют.
Дивися повний текст
Що таке авансовий податок на прибуток
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 вер, 2022 22:51
Що таке авансовий податок на прибуток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Що таке авансовий податок на прибуток
Додано: Вів 20 вер, 2022 06:39
Re: Що таке авансовий податок на прибуток
|