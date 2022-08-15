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Що таке авансовий
податок на прибуток

Що таке авансовий податок на прибуток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:51

Що таке авансовий податок на прибуток

Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці липня Національний банк виступив із заявою, в якій звинуватив небанківські обмінні пункти у спекуляціях та штучному завищенні курсів іноземних валют.

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Що таке авансовий податок на прибуток
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 06:39

Re: Що таке авансовий податок на прибуток

Код: Виділити все
Як один із заходів, спрямованих на «мінімізацію спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища», НБУ заборонив небанківським фінансовим організаціям та операторам поштового зв’язку інформувати населення про курси валютообміну за допомогою електронних цифрових табло.
по всьому місту світять табло з курсом, а в деяких ще руплі світяться
GALeon
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