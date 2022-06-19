Окупанти на тимчасово захоплених територіях намагаються приєднати українців до російських інтернет-мереж,
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Що таке VPN, і як ним безпечно користуватись
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 22:02
Що таке VPN, і як ним безпечно користуватись
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Що таке VPN, і як ним безпечно користуватись
Додано: Вів 20 вер, 2022 23:32
хаха, Express VPN пропиарились, молодцы
все что не самонастроенный OVPN / Wireguard - утечка данных
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