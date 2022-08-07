У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...

Додано: Вів 04 жов, 2022 03:07

BIGor Да вы правы. Можно потратить и всего 15 литров, если постараться то и меньше. Но речь не о вас или обо мне конкретно.

У меня, например, мелкий не вылазит из душа пока не спустит весь бак. И это уже мои проблемы как это учитывать. А в тундре чукчи вообще без воды обходились при банных процедурах, и это их проблемы.

И вы и я можем отталкиваться при выборе исходя из своего личного опыта, но это не значит что наш опыт подойдёт для всех остальных.

Могут не только лишь все, мало кто может это делать(с).



Внезапно, Мы не первые в этом мире, кто заморочился этой темой.

Уже давно проведено куча эксперементов, исследований, статистических анализов, всё измеряно и просчитано за нас, и выдано в виде рекомендаций для технических расчётов.(ещё раз для _расчётов_ а не гадания на кофейной гуще).

Есть и ДБН В.2.5-64:2012, и другие нормативные акты.



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Приведу некоторые выдержки из них, для тех кого забанил гугл или кому лениво.



Для _комфортного_проживания_, нормативные (читай среднестатистические) данные такие:

Розрахункові (питомі середні за рік) добові витрати води, в житлових будинках л/добу на одного мешканця 100-285 (у тому числі гаряча 40-115).

Таблица большая, я привёл крайние значения, от пользования аскетичным душем, до принятия ванн, больших чем 1500мм. Кому интересно откроют и посмотрят.

При этом в это количество включены все основные потребности

- ежедневная личная гигиена;

- приготовление пищи;

- пользование санузлом и ванной комнатой с душем.



Нормы расхода воды в душе на Взрослого человека

необходимо минимум 35 л, на 1 сеанс уходит 5-10 минут.

За процедуру (при экономном пользовании водой) он успевает:

намочить тело;

намылиться (при выключенном водотоке);

смыть мыльную субстанцию;

ополоснуться.

Средний показатель потребления воды на практике составляет 65-80 л/сеанс мытья в душе (10-12 минут). Для ополаскивания это значение — 15-25 л.



Нормы расхода воды в душе на Ребенка

ДБН дает рекомендацию и определяет суточную потребность на все нужды человека. А для потребности в расходе воды на душевые процедуры существуют рекомендации врачей-педиатров. Так, для разных возрастных категорий этот показатель будет следующим (в годах жизни и литрах на одну процедуру):

с 4 до 7 — 15-25;

с 7 до 12 — 25-35;

с 13 до 15 — 30-40;

с 16 до 18 — 40-50.



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