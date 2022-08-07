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У «Київтеплоенерго» назвали
6 способів економії...

У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 07:32

Re: У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...

  alexk_dpua написав:вода из бака будет иметь неприятный запах, особенно летом.
только от застоя.Промывать надо проточно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:23

Re: У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...

  alexk_dpua написав:Бойлери взагалі зло. Треба країну переводити на проточні водонагрівачі.

Проточні водонагрівачі взагалі зло. Треба країну переводити на бойлери.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:30

  alexk_dpua написав:moveton У вас 80 литров на одного, то что я и предполагал. У меня 4 человека. Т.е. минимум 200 л надо получается. Такое одоробло ещё надо придумать куда втиснуть.
И совсем забыл сказать, при 40С возможно (но не обязатально) вода из бака будет иметь неприятный запах, особенно летом.

50 литров на человека? Вы или прикалываетесь или у вас семья из 4-х женщин.
При том учтите что бойлер на 80 л нагревает воду до температуры большей 40 (удивительно как!) и на выходе при разбавлении с холодной выходит литраж намного больше (тоже удивительно как! :D ).
Мне лично на душ хватает с избытком 10-12 л теплой воды.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 03:07

BIGor Да вы правы. Можно потратить и всего 15 литров, если постараться то и меньше. Но речь не о вас или обо мне конкретно.
У меня, например, мелкий не вылазит из душа пока не спустит весь бак. И это уже мои проблемы как это учитывать. А в тундре чукчи вообще без воды обходились при банных процедурах, и это их проблемы.
И вы и я можем отталкиваться при выборе исходя из своего личного опыта, но это не значит что наш опыт подойдёт для всех остальных.
Могут не только лишь все, мало кто может это делать(с).

Внезапно, Мы не первые в этом мире, кто заморочился этой темой.
Уже давно проведено куча эксперементов, исследований, статистических анализов, всё измеряно и просчитано за нас, и выдано в виде рекомендаций для технических расчётов.(ещё раз для _расчётов_ а не гадания на кофейной гуще).
Есть и ДБН В.2.5-64:2012, и другие нормативные акты.

------
Приведу некоторые выдержки из них, для тех кого забанил гугл или кому лениво.

Для _комфортного_проживания_, нормативные (читай среднестатистические) данные такие:
Розрахункові (питомі середні за рік) добові витрати води, в житлових будинках л/добу на одного мешканця 100-285 (у тому числі гаряча 40-115).
Таблица большая, я привёл крайние значения, от пользования аскетичным душем, до принятия ванн, больших чем 1500мм. Кому интересно откроют и посмотрят.
При этом в это количество включены все основные потребности
- ежедневная личная гигиена;
- приготовление пищи;
- пользование санузлом и ванной комнатой с душем.

Нормы расхода воды в душе на Взрослого человека
необходимо минимум 35 л, на 1 сеанс уходит 5-10 минут.
За процедуру (при экономном пользовании водой) он успевает:
намочить тело;
намылиться (при выключенном водотоке);
смыть мыльную субстанцию;
ополоснуться.
Средний показатель потребления воды на практике составляет 65-80 л/сеанс мытья в душе (10-12 минут). Для ополаскивания это значение — 15-25 л.

Нормы расхода воды в душе на Ребенка
ДБН дает рекомендацию и определяет суточную потребность на все нужды человека. А для потребности в расходе воды на душевые процедуры существуют рекомендации врачей-педиатров. Так, для разных возрастных категорий этот показатель будет следующим (в годах жизни и литрах на одну процедуру):
с 4 до 7 — 15-25;
с 7 до 12 — 25-35;
с 13 до 15 — 30-40;
с 16 до 18 — 40-50.

----
alexk_dpua
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