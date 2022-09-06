За період з березня по серпень 2022 року з державного бюджету профінансовано соціальні виплати на 254,1 млрд грн, зокрема у серпні - 33,9 млрд гривень.
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За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн соціальних виплат
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:16
За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн...
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Дивися повний текст
За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн соціальних виплат
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