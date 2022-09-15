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Оренда житла у Києві:
скільки коштують квартири

Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:33

Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири

Пропонуємо до обговорення:
Скільки зараз коштує оренда квартир у Києві – читайте у матеріалі нижче.

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Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:33

На русаноаке 2 комнатные от 5000 до 9000 простые но с быт техникой евроремонт12000-14000
energin1960
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:04

energin1960, та щось взагалі незрозуміло, як вони рахували. Можливо, взяли актуальні оголошки з якогось сайту, де в лютому було багато вільних двійок по 20к, а ті, що вже орендовані по 10-15, не потрапили у вибірку.
mykhaylo_vynnychuk
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