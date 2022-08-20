|
|
|
Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 вер, 2022 13:35
Пропонуємо до обговорення:
У середині квітня у Києві Міністерство соціальної політики України та Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні підписали меморандум про взаєморозуміння.
Дивися повний текст Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98438
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 13:35
Первая выплата мне пришла в конце августа. Сегодня 29 сентября,мои друзья получили уже вторую выплату ,а мне не приходит почему-то
-
natasaseveleva719
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 жов, 2022 14:13
Друга вообще виплата буде?
-
papuass7mass
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.10.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 жов, 2022 14:54
Я подала заявку в июне месяце,жила
на оккупированной территории. Не получила ни одной выплаты! Заявка моя принята. Почему так??
-
mkirienko943
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.10.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|