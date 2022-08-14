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Допомога від міжнародних
організацій: хто може отримати...

Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:38

Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, постраждалим від війни. На сьогодні спільно з Урядом України реалізуються три такі програми, пише Урядовий портал.

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Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:38

Ми отримали допомогу від міжнародної організації ще у липні і лише за півтора місяці. Другої половини немає. Уже і не сподіваємося її отримати. Алгоритм виплат незрозумілий.
315litvinovan
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 19:26

Фінансова допомога

Я також отримав 5000 гр.ще у червні Від червоного хреста, і все, програма на 3 місяці по 2500 , а де ще 2500гр, запитання? Невже і тут навчилися " махлювати" ?
anatoly7739
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 11:03

Re: Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати.

их бюджеты иссякли))
Наразі громадянами України подано понад 10 000 000 заявок, у зв’язку з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі єДопомога задля детального їх опрацювання та передачі за запитом до міжнародних організацій для подальшої виплати.

На жаль ресурси міжнародних організацій обмежені, саме тому Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, які постраждали від війни.

Після підтвердження готовності фінансової підтримки зі сторони міжнародних організацій прийом заявок буде відновлено.
Мизантрóп
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