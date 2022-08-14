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Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 жов, 2022 17:38
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, постраждалим від війни. На сьогодні спільно з Урядом України реалізуються три такі програми, пише Урядовий портал.
Дивися повний текст Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати (інфографіка)
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R2
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Додано: Суб 01 жов, 2022 17:38
Ми отримали допомогу від міжнародної організації ще у липні і лише за півтора місяці. Другої половини немає. Уже і не сподіваємося її отримати. Алгоритм виплат незрозумілий.
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315litvinovan
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Додано: Нед 02 жов, 2022 19:26
Я також отримав 5000 гр.ще у червні Від червоного хреста, і все, програма на 3 місяці по 2500 , а де ще 2500гр, запитання? Невже і тут навчилися " махлювати" ?
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anatoly7739
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Додано: Чет 13 жов, 2022 11:03
их бюджеты иссякли))
Наразі громадянами України подано понад 10 000 000 заявок, у зв’язку з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі єДопомога задля детального їх опрацювання та передачі за запитом до міжнародних організацій для подальшої виплати.
На жаль ресурси міжнародних організацій обмежені, саме тому Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, які постраждали від війни.
Після підтвердження готовності фінансової підтримки зі сторони міжнародних організацій прийом заявок буде відновлено.
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Мизантрóп
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