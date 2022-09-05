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СБУ знешкодила чотири нові
канали виїзду чоловіків за кордон

СБУ знешкодила чотири нові канали виїзду чоловіків за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:08

СБУ знешкодила чотири нові канали виїзду чоловіків за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Служба безпеки України.

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СБУ знешкодила чотири нові канали виїзду чоловіків за кордон
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:08

страдают фигней. На место одного проводника придет 10 новых. Просто откройте границы
oknerbob
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:22

  oknerbob написав:страдают фигней. На место одного проводника придет 10 новых. Просто откройте границы

Такой он путь к свободе.
копейка
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Модератори: Ірина_, Модератор

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