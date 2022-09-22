В Україні напередодні повномасштабної війни стався справжній бум на ринку новобудов.
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Як продаватимуть квартири в Україні: попит та чому ціни злетіли
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 16:48
Як продаватимуть квартири в Україні: попит та чому ціни...
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Як продаватимуть квартири в Україні: попит та чому ціни злетіли
Додано: П'ят 14 жов, 2022 16:48
Заголовок "цены взлетели"
Окончание: "уровень спроса составляет около 10% от прошлогоднего."
Вывод: авось какой-то лох купится и побежит покупать недострой
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