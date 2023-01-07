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Збирати дрова в лісі заборонено,
однак не завжди: за що...

Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 22:08

Повна ахінея. Лісгоспи офіційно нищать ліси без відновлення. В корупційній країні закони не діють. Риба гниє з голови....це не аксіома.
myantua74
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 06:16

А почему это лес ЩАС принадлежит государству если это природные дары как и ягоды, грибы! Орехи!
kolkirulyat
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:41

Автор навмисно перекрутив ст.185 ККУ та ст.65 КУпАП. Ст. 185 Крадіжка і там немає навіть слів про ліс і дерева. Ст. 65 КУпАП про незаконну порубку і пошкодження дерев або чагарників; перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення. Навіть дитині зрозуміло, що зрубане і збиране сухе (мертве) це різні дерева. :evil:
alsandex62
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