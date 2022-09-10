На тлі постійних змін в інформаційному просторі країни курс валют суттєво дестабілізувався.
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Долар чи євро: у якій валюті безпечніше тримати заощадження
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Додано: Чет 20 жов, 2022 09:01
Долар чи євро: у якій валюті безпечніше тримати заощадження
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Дивися повний текст
Долар чи євро: у якій валюті безпечніше тримати заощадження
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