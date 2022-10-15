В Україні впродовж останніх двох років спостерігається скорочення розриву в оплаті праці жінок та чоловіків.
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В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків та жінок
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Додано: Чет 20 жов, 2022 12:35
В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків...
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В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків та жінок
Додано: Чет 20 жов, 2022 12:50
Re: В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків..
а то, что просто разрыв в зарплатах в 100 раз у людей это норм?
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:39
Re: В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків..
А що не так?
Додано: Чет 20 жов, 2022 15:15
Додано: Чет 20 жов, 2022 18:33
Розрив в розмірі оплати праці? Гендерна рівність? Особисто я, не розумію, в чому проблема, а особливо тому, що розумію де зараз найвищі зарплати. В час перемоги фемінізму і боротьби за гендерну рівність - ніхто не забороняє жінкам піти працювати туди, де зараз платять біля 100 000 на місяць і є попит на кадри.
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