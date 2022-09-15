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Портрет ІТ-спеціаліста — 2022:
скільки заробляють та чи...

Портрет ІТ-спеціаліста — 2022: скільки заробляють та чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:31

Портрет ІТ-спеціаліста — 2022: скільки заробляють та чи...

Пропонуємо до обговорення:
Катастрофи на ІТ-ринку не сталося: не було масового падіння медіанних зарплат, а в деяких спеціалізаціях навіть помітне зростання.

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Портрет ІТ-спеціаліста — 2022: скільки заробляють та чи задоволені фінансовим становищем (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:31

А що за мапа така? Де Крим?
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:38

Re: Портрет ІТ-спеціаліста — 2022: скільки заробляють та чи.

salvydas написав:А що за мапа така? Де Крим?
Є там Крим, сіренький
Faceless
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