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Аналітик Bloomberg деталізував прогноз ціни Bitcoin на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:01
Пропонуємо до обговорення:
Старший аналітик Bloomberg вважає, що зростання ціни Bitcoin (BTC) до шестизначної позначки – це лише питання часу.
Дивися повний текст Аналітик Bloomberg деталізував прогноз ціни Bitcoin на $100 000 і назвав BTC найшвидшою «конячкою» в криптовалютній гонці
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:01
"Как биткойнщики в буржуи собирались".
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