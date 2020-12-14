Додано: Сер 29 кві, 2026 16:45
Додано: Сер 29 кві, 2026 18:49
Додано: Сер 29 кві, 2026 19:22
Додано: Чет 30 кві, 2026 00:24
Ну-ну-ну, палехче.
Это так кажется из Украины.
На самом деле, тут свои перекосы.
Все должно быть сделано или переделано на основании полученных разрешений (пермитов), другое дело, что пермиты получить легко и дешево.
Но все должно быть сделано по кодам (нормам), другое дело что коды эти каличные.
И в каждом штате, в каждом городе и даже районе могут быть какие-то свои особенности.
И есть работы, которые может делать кто угодно, а есть работы, за просто выполнение которых, даже правильно, но без лицензии и, если требуется, страховки, можно сесть в тюрьму.
Например, в штате Флорида, один "наш украинец" сделал ремонт местному.
Тот улыбался, был доволен качеством (фигли быть недовольным - никто тут украинское качество не в состоянии не то что сделать, а даже представить). И попросил добавить розетку в санузле. Тот сделал.
Тот вызвал полицию, которая задержала чувака, быстренько суд - 1 день тюрьмы и запрет на (не помню сколько лет) работать в чем-либо связанным со строительством.
Америкос не оплатил работу.
Основание - нельзя без лицензии заниматься электрикой, нельзя добавлять или убирать или перемещать "точки".
Можно пересроить дом. Но для этого надо получить разрешение в местном органе самоуправления.
У меня знакомые когда-то заложили боковой вход в дом кирпичем. Без разрешения.
Если они захотят продать дом, то должны будут или восстановить как было или узаконить (получить разрешение и заплатить щтраф за то что сделали без разрешения), это по их словам будет стоить около 30 куе.
Основные сферы, требующие лицензий и страховок.
1. Сантехника. Причем сантехники делают и работы связанные с газом.
2. Электрика.
3. Руфинг. То есть работы связанные с крышами. Где-то вообще все что связанно с крышами не имеет права делать никто кроме квалифицированных рабочих, где-то очень маленькие участки локально может подремонтировать не лицензированный руфер.
Кроме того, к примеру в НЙ есть зональность. Да, ты можешь легко получить пермит на снос старого дома и построить новый по другому проекту. Но ты не можешь получить пермит на строительство многоэтажного дома в зоне, где разрешено максимум 3 или 4 или 6 или 7 этажей.
Насколько я помню, войцех где-то пристроил к гаражу 20-ти этажку.
Иными словами, в принципе "все разрешено, что не запрешено".
Если правила есть, то требуется их соблюдение.
Никто не будет строить препоны для бизнеса или частнику что-то запрещать, чтобы сбить с него взятку, но если кто-то захочет нарушить правила, то или ему это запретят либо он будет оштрафован. Если-же в результате нарушения правил кто-то пострадает или погибнет, то будет турма.
Году эдак 2015 произошел взрыв газа в кафе в Бруклине.
Были погибшие. В результате расследования и суда сроки получили
владелец кафе, владелец помещения, сантехник, который переделал газовую трубу.
Сам сантехник не имел лицензии и работал под лицензией другого сантехника. Такое можно, но владелец лицензии тогда тоже несет ответственность и тоже получил срок.
Вот такая свобода.
Додано: Чет 30 кві, 2026 00:28
Ну, у Франта в ванной висят портреты сталина и пуйла.
Так что тут вы не далеко от истины.
Додано: Чет 30 кві, 2026 00:30
Переходить на американскую систему отопления и ГВ.
К зданию подается только ЭЭ, Вода и опционально газ.
Остальное - проблемы индейцев.
Додано: Чет 30 кві, 2026 07:56
А це не взятка??👇
Натуральна взятка і вимогательство. Тільки не комусь в карман, а в державу в цілому. Бред повний. А зроблено для того, щоб гроші крутились в економіці. А дендрофекальні "технології" - щоб було роботою обеспечити купу людей.
Коротше, це якраз-таки вимогательство і взятки. Просто узаконені, як лобізм. "Не можеш побороти - очоль".
Додано: Чет 30 кві, 2026 08:37
В сортирі висять. В сільському, біля очка, на самому нижньому рівні.
Миколай, коли ви повернетесь?
Хтось же повинний воювати за ваших 4 квартири, щоб вони не дістались рашистам? Ми вам підберемо роботу з відстрочкою, сантехніком або електриком чи газовщиком. В оборонці в цехах без опалення ремонтувати бронетехніку чи снаряди точити на станках, для ЗСУ. Це трохи важче, ніж заурядному бігунцю з Америки звинувачувати когось в сталінізмі чи нелюбові до анархії. Або ж в хорошу бригаду допоможемо влаштуватись. Ви ж не хочете бігати від ТЦК?
До речі, скільки років тюрми в США дають ухилянтам? А в Ізраїлі, вашому улюбленому - знаєте скільки? І нерухомість запросто можуть конфіскувати, у ухилянтів, бігунців і дезертирів.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 30 кві, 2026 08:44, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 30 кві, 2026 08:42
А дозвільна система не має на меті перевірку хоча б профільної освіти?
А то «кабанчики» можуть накрутити в розетці чи щитку багато чого
Додано: Чет 30 кві, 2026 08:58
Я за своє життя не зустрічав жодного електрика в Україні, який знав би закон Ома, закон Джоуля Ленца, який розумів би фізику електричного струма. Я думаю, що американські електрики мають кращу підготовку, ніж СРСРівські чи постСРСРівські.
