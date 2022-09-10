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Ціни на автогаз та інші
види палива збереглися

Ціни на автогаз та інші види палива збереглися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:04

Ціни на автогаз та інші види палива збереглися

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

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Ціни на автогаз та інші види палива збереглися
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:05

ОККО газ 28,48, і на ВОГ така сама ціна
Scorpion1
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Модератори: Ірина_, Модератор

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