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В Україні за два тижні зріс
попит на павербанки, свічки...

В Україні за два тижні зріс попит на павербанки, свічки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:13

В Україні за два тижні зріс попит на павербанки, свічки...

Пропонуємо до обговорення:
За останні два тижні в Україні спостерігається різке збільшення попиту на товари, необхідні на випадок енергетичної кризи: українці шукають способи підготуватися на випадок відключення електро-, водо-, тепло- чи газопостачання.

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В Україні за два тижні зріс попит на павербанки, свічки й буржуйки – Rozetka
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:13

а націнку хто зробив, постачальники чи розетка? павербанк на 20тку в січні купив за 500 грн, на розетці він зараз 2000
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:55

  shlyocuk написав:а націнку хто зробив, постачальники чи розетка?

А какая разница? -- тут все как в том анекдоте: "А ты походи по рынку, поищи дешевле"
_hunter
 
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