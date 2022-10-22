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Finance.ua: Что может ПВО IRIS-T, и в чем отличие от NASAMS
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 26 жов, 2022 07:41
Пропонуємо до обговорення:
Доступная информация о комплексах
Что такое IRIS-T SLS? Каковы его характеристики: дальность и высота перехвата, цена комплекса ПВО. Чем он лучше ЗРК NASAMS.
Дивися повний текст Что может ПВО IRIS-T, и в чем отличие от NASAMS
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