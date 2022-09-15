Претендувати на пенсію зможе людина, яка не працювала у стандартній системі трудових відносин.
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Пенсія для заробітчан і не тільки: хто має право на добровільне накопичення пенсії самостійно
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Додано: Сер 26 жов, 2022 19:41
Пенсія для заробітчан і не тільки: хто має право...
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Дивися повний текст
Пенсія для заробітчан і не тільки: хто має право на добровільне накопичення пенсії самостійно
Додано: Сер 26 жов, 2022 19:41
Було б добре, якби пенсіонер міг не тільки купити страховий стаж а й продати свій понаднормовий стаж скажімо за 1000 грн за місяць.
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