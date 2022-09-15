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Пенсія для заробітчан
і не тільки: хто має право...

Пенсія для заробітчан і не тільки: хто має право...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:41

Пенсія для заробітчан і не тільки: хто має право...

Пропонуємо до обговорення:
Претендувати на пенсію зможе людина, яка не працювала у стандартній системі трудових відносин.

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Пенсія для заробітчан і не тільки: хто має право на добровільне накопичення пенсії самостійно
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:41

Було б добре, якби пенсіонер міг не тільки купити страховий стаж а й продати свій понаднормовий стаж скажімо за 1000 грн за місяць.
igormykol
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Модератори: Ірина_, Модератор

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