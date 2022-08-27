Американський автовиробник Ford Motor Company оголосив про вихід із російського ринку.
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Ford остаточно виходить із російського ринку
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Додано: Чет 27 жов, 2022 16:55
Ford остаточно виходить із російського ринку
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Дивися повний текст
Ford остаточно виходить із російського ринку
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