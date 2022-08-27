RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ford остаточно виходить
із російського ринку

Ford остаточно виходить із російського ринку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:55

Ford остаточно виходить із російського ринку

Пропонуємо до обговорення:
Американський автовиробник Ford Motor Company оголосив про вихід із російського ринку.

Дивися повний текст
Ford остаточно виходить із російського ринку
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98481
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:56

хуйло теж заперечував війну
подивимось
halyapet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 28.07.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відмова від російського газу в ЄС відбувається швидше,...
R2 » Сер 19 жов, 2022 12:46
1 183
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 жов, 2022 12:46
cohan
Імпорт російського золота до Швейцарії зріс до...
R2 » Сер 21 вер, 2022 10:51
1 181
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 вер, 2022 10:51
cohan
Експерти попереджають про крах ринку NFT через...
R2 » П'ят 26 сер, 2022 22:34
2 311
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 сер, 2022 08:32
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.