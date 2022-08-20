Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.
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Як уряд пропонує спростити регуляторне середовище для бізнесу
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Додано: Вів 01 лис, 2022 09:27
Як уряд пропонує спростити регуляторне середовище для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Як уряд пропонує спростити регуляторне середовище для бізнесу
Додано: Вів 01 лис, 2022 09:27
Бла-бла-бла. Пока остается агент сивковича и азіровский недобиток гаунянцев никакого упрощения не будет. Они с "упрощением" единого звита и не только обделались. Объединили квартальный 1ДФ с месячным ЕСВ, а теперь добиваются, чтобы этот единый звит стал месячным. +8 отчетов в год КАЖДОМУ юрлицу. -8балов в дуинг бизнес для Украины.
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