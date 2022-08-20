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Як уряд пропонує спростити
регуляторне середовище для...

Як уряд пропонує спростити регуляторне середовище для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:27

Як уряд пропонує спростити регуляторне середовище для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

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Як уряд пропонує спростити регуляторне середовище для бізнесу
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:27

Бла-бла-бла. Пока остается агент сивковича и азіровский недобиток гаунянцев никакого упрощения не будет. Они с "упрощением" единого звита и не только обделались. Объединили квартальный 1ДФ с месячным ЕСВ, а теперь добиваются, чтобы этот единый звит стал месячным. +8 отчетов в год КАЖДОМУ юрлицу. -8балов в дуинг бизнес для Украины.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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