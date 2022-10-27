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Чи можна отримати субсидію, якщо втратив роботу під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 лис, 2022 00:17
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики роз’яснили, чи може розраховувати на субсидію людина, яка втратила роботу у період дії воєнного стану в Україні.
Дивися повний текст Чи можна отримати субсидію, якщо втратив роботу під час війни - відповідь Мінсоцполітики
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R2
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Додано: Сер 02 лис, 2022 00:17
сейчас тяжело многим и нужно все по сути решать-чтобы выжить многим и возможность получать доходы-а все это наполняемость бюджета страны
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tolja3334
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