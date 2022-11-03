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Скільки коштує життя у Німеччині:
витрати на продукти,...

Скільки коштує життя у Німеччині: витрати на продукти,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 08:34

Скільки коштує життя у Німеччині: витрати на продукти,...

Пропонуємо до обговорення:
Проте вартість життя в Німеччині, як правило, вища, ніж у середньому в ЄС.

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Скільки коштує життя у Німеччині: витрати на продукти, бензин, оренду квартири
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 08:34

Не вартість життя, а вартість проживання
nikolasikx2022
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Модератори: Ірина_, Модератор

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