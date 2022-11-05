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Надходження від «податку на Google» в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 лис, 2022 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Кількість нерезидентів, які надають електронні послуги в Україні та зареєстровані платниками податку на додану вартість, протягом 2022 року збільшилась до 80.
Дивися повний текст Надходження від «податку на Google» в Україні наближаються до $90 млн: хто сплачує найбільше
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Додано: Вів 08 лис, 2022 10:24
Оплатив податок кінцевий споживач, адже вартість послуг зросла на суму ПДВ. Про що в статті ні слова…
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ukraine_oleg
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