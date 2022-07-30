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Xiaomi випустила бюджетну
електростанцію потужністю 2400 Вт

Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:36

Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Xiaomi представила недавно недорогий пристрій MIJIA Outdoor Power Supply 1000.

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Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:36

Бред. Полный и несусветный.... ups. На 3кв. Стоит 350 баксов, делает все тоже самое. Зачем погоня за брехливым словом электростанция????
vmalyshev
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:44

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Xiaomi представила недавно недорогий пристрій MIJIA Outdoor Power Supply 1000.

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Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт

порядки мощности в описании напутаны,а так в нынешних реалиях и простого автобустера пускового хватает несколько часов перебиться
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:11

Хто це писав? Що за характеристики тут наведені? Потужність блоку 160Вт а можна підключити електроприлад на 1000Вт? Та й решта показників не завжди коректні. Ви перекладали з китайської через google?
osvyatobog
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:46

  vmalyshev написав:Бред. Полный и несусветный.... ups. На 3кв. Стоит 350 баксов, делает все тоже самое. Зачем погоня за брехливым словом электростанция????

Подскажите, пожалуйста, что за модель? Действительно, электростанций развелось море и найти хорошее устройство по низкой цене сложно, особенно неэксперту. А реклама на самых модных и дорогих, конечно.
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:58

  osvyatobog написав:Хто це писав? Що за характеристики тут наведені? Потужність блоку 160Вт а можна підключити електроприлад на 1000Вт? Та й решта показників не завжди коректні. Ви перекладали з китайської через google?

робот с Финансов у него таких Фокусов через раз :lol:
Зображення

не вникая всунул на сайт еще и премию получит)
Мизантрóп
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Интересно,те хто описывал технические характеристики в статье в школе физику учил?
maverick_odessa
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