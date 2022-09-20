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ЄСВ, податки та ліміти
для ФОПів у 2023 році

ЄСВ, податки та ліміти для ФОПів у 2023 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 04:37

ЄСВ, податки та ліміти для ФОПів у 2023 році

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з прийнятим держбюджетом на 2023 рік, айтішники-фопи матимуть нові розміри єдиного соціального внеску та ліміти.

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ЄСВ, податки та ліміти для ФОПів у 2023 році
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 04:37

А что в ЕСВ 1474 грн в месяц нового? Он с октября 2022 года такой. И минимальная зарплата соответственно.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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