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FTX банкротство
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 лис, 2022 14:25
Добрый день, здесь предлагаю рассмотреть эту тему)
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yumar
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