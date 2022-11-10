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FTX банкротство

FTX банкротство
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 14:25

FTX банкротство

Добрый день, здесь предлагаю рассмотреть эту тему)
yumar
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