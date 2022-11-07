Після початку повномасштабної війни, попит на купівлю житла знизився майже на 95%.
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«Гойдалки» на ринку нерухомості: ціни на квартири продовжують зростати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:06
«Гойдалки» на ринку нерухомості: ціни на квартири...
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«Гойдалки» на ринку нерухомості: ціни на квартири продовжують зростати
Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:01
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