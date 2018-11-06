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Finance.ua: Як платити за кредитом під час війни
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 15 лис, 2022 18:10
Пропонуємо до обговорення:
Корисні поради
Після початку повномасштабної війни з росією мільйони громадян України були змушені залишити країну, рятуючи своє життя.
Багато людей опинилися на тимчасово окупованих територіях Харківської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Сотні тисяч були змушені переїхати в інший регіон країни, подалі від бомбардувань, і втратили звичне місце роботи.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 18:10
туфта це все, я банку написав декілька листів із різними пропозиціями-не йдуть на жодні умови або поступки, пропонують лише якусь реструктуризацію, а як я можу на неї погодитись, якщо я не знаю коли знов буде робота, а кожні півроку ходити по них по сто раз для переоформлення тої реструктуризації теж сенсу не бачу.
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