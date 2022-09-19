Китайська компанія Realme презентувала два нові смартфони Realme 10 Pro та Realme 10 Pro+.
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Realme представив два нові смартфони
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 07:37
Realme представив два нові смартфони
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Realme представив два нові смартфони
Додано: П'ят 18 лис, 2022 07:37
"батарея мощностью 5000 мегаампер в час. "
Аааааааа! Это хит!!! Настолько не понимать единицы измерения, приставки и при этом постить на крупном портале! Две глупости в одной фразе. Человек вообще чужих статей/обзоров не читал ни разу? )
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