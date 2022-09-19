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Realme представив
два нові смартфони

Realme представив два нові смартфони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 07:37

Realme представив два нові смартфони

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Realme презентувала два нові смартфони Realme 10 Pro та Realme 10 Pro+.

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Realme представив два нові смартфони
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 07:37

"батарея мощностью 5000 мегаампер в час. "

Аааааааа! Это хит!!! Настолько не понимать единицы измерения, приставки и при этом постить на крупном портале! Две глупости в одной фразе. Человек вообще чужих статей/обзоров не читал ни разу? )
kolodka_eduard
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Модератори: Ірина_, Модератор

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