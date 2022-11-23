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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:56
cohan ТС "ключем" мог назвать и просто карту как средством доступа к счету
Додано: Вів 22 лис, 2022 17:06
Re: Зловещая тема.
Додано: Сер 23 лис, 2022 09:28
sinowi
банк, де сталось підступне лиходійство, має ІБ? (Інтернет Банкінг)
2) мабуть це ПБ, читав декілька разів за подібні кейси раніше
Додано: Сер 23 лис, 2022 09:31
в Приваті є такий продукт який так і називається
але... він для ФОП-ів і ЮО
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