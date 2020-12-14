RSS
Суб 25 жов, 2025 23:23

  Faceless написав:Хороший майстер манікюру заробляє від 1куо, тоді як початківець в ІТ може і до 1к недотягувати. Тож тут КК по своєму правий

а що початківець, він не з Києва Фейслеса, тільки в Києві Фейслеса 1куе вже триває 10+ років без поправки на інфляцію долара
flyman
Суб 25 жов, 2025 23:26

зумери

  kingkongovets написав:тут що, крім Бетона дійсно нема нікого хто розуміє що таке тікток та який в нього потенціал?

люди, злазьте вже з дерев, вам не соромно, що «тупий барига з 90х» вчить вас сучасному креативу?)

інста до речі вже вчорашній день, фб взагалі давно мертвий як рекламний майданчик

тікток рулить, при чому в будь якій галузі, інста наразі працює лише як прайс лист або рекламне портфоліо, генерує трафік онлі тт

користуйтесь, прокачуйте власну медійку, це наразі найцінніший соціальний капітал, дорожчий за будь яку освіту

і не кажіть потім що вас не попереджали, я про це вже не перший рік талдичу

зумери побачили рекламу кінконгівця в тіктоці і так і кинулися орендувати комерцію
flyman
Суб 25 жов, 2025 23:36

  flyman написав:зумери побачили рекламу кінконгівця в тіктоці і так і кинулися орендувати комерцію


Тик-ток?
Я ни разу его не открывал. Слышал что там малолетки всякие тупые приколы постят.
И вообще что это неполиткорректный ресурс, не помню почему, так как вообще ним не интересовался.
Я мыслю так- если там фигню пхать какую, то может пойдет.
А если средний чек полмиллиона? Гривен,понятно.

Но это уже не по теме,понятно. По теме-недвижимость.
ОЛХ. Даже не смотрю Домриа,так как если у продавца не дошли руки выложить на ОЛХ, что с ним не так?
Как и с авто-авториа. Больше ничего не нужно,зачем?
Господар Вельзевула
Суб 25 жов, 2025 23:42

Господар Вельзевула

там давно не только малолетки и приколы
тикток занимает миллионы человеко-часов внимания, многие даже в обычный интернет не каждый день заходят уже давно
или думают, что тикток и инста это и есть то, во что превратился интернет :mrgreen:
smdtranz
Суб 25 жов, 2025 23:44

  kingkongovets написав:інста до речі вже вчорашній день, фб взагалі давно мертвий як рекламний майданчик

тікток рулить, при чому в будь якій галузі, інста наразі працює лише як прайс лист або рекламне портфоліо, генерує трафік онлі тт

ТТ класний інструмент. Але. Маю доступ до вебаналітики, ніші абсолютно різні. Щодо трафіку і конверсії, то беззаперечний лідер - Гугл (органічний пошук і контекстна реклама). І Інста таки приносить реальних клієнтів. ФБ мертвий, так.
Natt
Суб 25 жов, 2025 23:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Faceless написав:Хороший майстер манікюру заробляє від 1куо, тоді як початківець в ІТ може і до 1к недотягувати. Тож тут КК по своєму правий

а що початківець, він не з Києва Фейслеса, тільки в Києві Фейслеса 1куе вже триває 10+ років без поправки на інфляцію долара
насправді 1к$ для Києва - це просто базова ставка нормального безпроблемного фахівця з будь якої галузі, туди ж відносяться курьєри та таксисти, навіть не впевнений що такий прибуток задовольнить офіціанта і точно ні бармена, працівниці бьюті сфери, працюючі в норм локаціях з платоспроможною публікою без проблем заробляють 3-5, найрозкрученіші та трудодюбиввші з них до 10 і я вже мовчу про блогерів та інфлюенсерів, там взагалі космос

і це тільки маленька частина тих хто дійсно непогано заробляє, косарь для життя в Києві наразі просто базовий мінімум на їжу, оренду та бензин, не більше

це тобі не горіхи з лісу кравчучками тягати, уявляючи себе «фінансово-незалежним» діогеном)

айті, флай, вже на спаді і я особисто попереджав тебе про це ще рік-півтора тому, а ти реготав тоді наді мною як гієна

що, зараз так же смішно? чи до тебе це ще не дійшло?
kingkongovets
Нед 26 жов, 2025 00:04

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Natt написав:
  kingkongovets написав:інста до речі вже вчорашній день, фб взагалі давно мертвий як рекламний майданчик

тікток рулить, при чому в будь якій галузі, інста наразі працює лише як прайс лист або рекламне портфоліо, генерує трафік онлі тт

ТТ класний інструмент. Але. Маю доступ до вебаналітики, ніші абсолютно різні. Щодо трафіку і конверсії, то беззаперечний лідер - Гугл (органічний пошук і контекстна реклама). І Інста таки приносить реальних клієнтів. ФБ мертвий, так.
інста працює як прайс лист або бізнес-візитівка, тому й можна сказати що вона приносить клієнтів, але трафік туди генерує саме тт і працювати вони мають в парі

до речі в парі тт може дуже успішно працювати і з тгк, переливаючи трафік туди

смішно читати що тт працює лише для чеків до 100$, попитайте про це найуспішніших автоперекупів та рилів, працюючих в найдорожчих сегментах, спитайте про це рестораторів та продавців брендового одягу, поцікавтесь скільки реально заробляють на рекламі впізнавані тіктори, там реальний космос, та просто подивіться хто насправді є орендарями дизайнерських квартир в актуальних бізнес жк, що у них на руках і у вухах, на чому вони їздять і у що вдягнені

не вивчав спеціально статистику, але знаю з перших рук що ті хто раніше рекламувався через гугл відкривши для себе тт про нього майже забули, бо тт на порядки ефективніше
kingkongovets
Нед 26 жов, 2025 00:13

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:зумери побачили рекламу кінконгівця в тіктоці і так і кинулися орендувати комерцію
смійся смійся, дурнику)

хоча саме смішне тут якраз те, що підстаркуватий лендлорд розповідає що таке тікток матьорому (по легенді) ойтішнику)
kingkongovets
Нед 26 жов, 2025 00:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення
