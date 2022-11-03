Імпорт вживаних автомобіль з країн Америки відновлюється. За підсумками вересня Сполучені Штати Америки стали країною, з якої українці привезли найбільше вживаних легкових машин.
Дивися повний текст
Скільки коштують авто з Америки
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 лис, 2022 20:54
Скільки коштують авто з Америки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Скільки коштують авто з Америки
|