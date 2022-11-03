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Скільки коштують
авто з Америки

Скільки коштують авто з Америки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:54

Скільки коштують авто з Америки

Пропонуємо до обговорення:
Імпорт вживаних автомобіль з країн Америки відновлюється. За підсумками вересня Сполучені Штати Америки стали країною, з якої українці привезли найбільше вживаних легкових машин.

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Скільки коштують авто з Америки
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Купил Ford Escape за 6400. Статья очень точная!
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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