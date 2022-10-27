Курс долара в Україні на початку грудня може зрости до позначки в 42 грн/дол., а до Нового року досягти і 43 грн/дол.
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Курс долара до кінця 2022 року: експерт дав прогноз, яким буде долар
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Додано: Нед 27 лис, 2022 14:35
Курс долара до кінця 2022 року: експерт дав прогноз,...
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Курс долара до кінця 2022 року: експерт дав прогноз, яким буде долар
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