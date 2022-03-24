RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи загрожує українцям
дефіцит гречки у 2023 році

Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 08:33

Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів фермер Василь Зубрицький.

Дивися повний текст
Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98552
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 08:34

А в соседней новости пишут, что кроме нас гречку едят только в России и Белорусии и поэтому никакого экспорта не будет и всю задёшево будут в Украине продавать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2589
З нами з: 23.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо найдешевші країни Європи для життя у 2023 році
R2 » Пон 28 лис, 2022 16:26
1 238
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лис, 2022 16:26
o_bubniy
ЄСВ, податки та ліміти для ФОПів у 2023 році
R2 » Чет 10 лис, 2022 04:37
1 253
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2022 04:37
moveton
Польща, Словаччина та Угорщина дозволили українцям...
R2 » Чет 24 бер, 2022 20:47
3 966
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лис, 2022 17:22
krizhanovskiial

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.