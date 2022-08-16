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Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:12

  equinox написав:
  Дюрі-бачі написав:equinox І як на такому генераторі добитись стабільних 50-60 Гц? Та й переважна більшість пересічних на такому генераторі "помре" через кілька хвилин.

На якому гннераторi i для чого вам 50Гц?

Домашнiй генераор потрiбен для пiдзарядки чогось.
Авжеж жирувати не вийде. Але буде краще нiж сидiти тижнями без нiчого.

Ручного генератора на 30 Вт вистачить на швидку пiдзарядку телефон/сматфон/фонарик. Думаю 10 хвилин раз на годину, будь-хто покрутить

Якщо брати щось для нiг то буде вже 50-100Вт - можна вже й великий аккум заряджати.
Чи ви нiколи на лiсапедi не каталися? То не важко.

Для прикладу:

https://a.aliexpress.com/_EJeJrR5

https://a.aliexpress.com/_EQLYyy3


Цікаво, чи існують підставки для електровелосипедів, вби можна було крутити їх вдома (на місці) і все заряджати.
Bobua
 
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