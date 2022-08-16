Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим...
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:12
equinox написав: Дюрі-бачі написав: equinox
І як на такому генераторі добитись стабільних 50-60 Гц? Та й переважна більшість пересічних на такому генераторі "помре" через кілька хвилин.
На якому гннераторi i для чого вам 50Гц?
Домашнiй генераор потрiбен для пiдзарядки чогось.
Авжеж жирувати не вийде. Але буде краще нiж сидiти тижнями без нiчого.
Ручного генератора на 30 Вт вистачить на швидку пiдзарядку телефон/сматфон/фонарик. Думаю 10 хвилин раз на годину, будь-хто покрутить
Якщо брати щось для нiг то буде вже 50-100Вт - можна вже й великий аккум заряджати.
Чи ви нiколи на лiсапедi не каталися? То не важко.
Для прикладу:
https://a.aliexpress.com/_EJeJrR5 https://a.aliexpress.com/_EQLYyy3
Цікаво, чи існують підставки для електровелосипедів, вби можна було крутити їх вдома (на місці) і все заряджати.
Bobua
Повідомлень: 1192
З нами з: 24.08.10
Подякував: 97 раз.
Подякували: 118 раз.
Профіль
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
1
214
Сер 24 сер, 2022 18:34 cohan
5
535
2
297