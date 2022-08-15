Про це йдеться в даних регулятора.
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НБУ показав рейтинг банків за вкладами (інфографіка)
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:52
НБУ показав рейтинг банків за вкладами (інфографіка)
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НБУ показав рейтинг банків за вкладами (інфографіка)
Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:28
непогано, мін 300 ярдів олені тримають під 0%, а наступні 300 - під 7% в грн.
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