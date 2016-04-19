Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Возможно сегодня актуальным вопросом стал вопрос блокады Ормузского пролива Ираном.
Маловероятно, что высшие экспертные органы США (Госдеп, Пентагон, ЦРУ, Министерство энергетики, Национальный экономический совет) не просчитали последствия военной операции в Иране для мировых цен на нефть, включая риск блокировки Ормузского пролива. Если они всё равно пошли на этот риск, значит, у них были веские причины, которые перевешивали негативные последствия скачка цен. Либо они предполагали, что смогут быстро снять блокаду, либо сам скачок цен был частью более широкого стратегического замысла.
Давайте разберем возможные мотивы.
1. Геополитические мотивы: ослабление противников и усиление контроля над союзниками.
Китай – крупнейший импортёр нефти в мире, и значительная часть этой нефти идёт через Ормузский пролив. Рост цен и перебои с поставками бьют по китайской экономике сильнее, чем по любой другой. Зачем США это нужно? Китай – главный стратегический конкурент США в долгосрочной перспективе. Ослабление экономики Китая (вызванное дорогой нефтью и нарушением цепочек поставок) даёт США передышку в технологической и военной гонке. Китай может быть вынужден тратить больше валютных резервов на субсидирование цен на топливо, отвлекая средства от модернизации армии и социальных программ. Китай активно сближается с Россией и Ираном. Удар по Ирану и создание хаоса на нефтяном рынке – это также удар по китайско-иранским отношениям и демонстрация того, что Китай не в силах защитить своего союзника. Это снижает доверие к Китаю как к гаранту стабильности.
Европа - союзник США, но который проводит слишком самостоятельную политику, часто не согласовывая ее с США или даже противоречивую для американской политики. Рост цен на нефть, спровоцированный действиями США, делает Европу более управляемой и даже зависимой от США в контексте импорта американского сланцевого газа. Это также стимулирует ее быстрее переходить на альтернативную энергетику, уменьшая в будущем объемы импорта российских энергоресурсов.
росия - соперник, для которого очень критичны вопросы возможного недовольства собственного населения обострившейся инфляцией. Винить оно будет нынешний кремль.
Уничтожение конкурентов на нефтяном рынке в лице Ирана, Венесуэлы обеспечивает более высокие цены для американских нефтедобытчиков на долгое время. А это стимулирует новые инвестиции и рост числа американских сланцевых компаний. Перед выборами это очень здорово. Высокие цены на нефть и газ как правило обеспечивают и повышенный спрос на американскую валюту в мире, поднимая ее курс. Американский сланцевый газ становится более рентабельным на азиатском и европейском рынках газа. США станут ключевым поставщиком газа в Европу вместо российского трубопроводного.
3. Энергетические мотивы. Ускорение перехода на зеленую энергетику.
Когда нефть и газ дорогие это стимулирует переход на возобновляемые источники энергии и электромобили. А США являются глобальным лидером в зеленой энергетике.
4. Военно-стратегические мотивы. Проверка новых стратегий и технологий.
Демонстрация способности блокирования важных энергетических мировых артерий. Тестирование новых видов вооружений и тактики в реальных условиях для коррекции военной доктрины США.
5. Политичные мотивы внутри США.
Удовлетворение интересов нефтегазового сланцевого лобби в США. Создание имиджа сильного лидера накануне выборов осенью за счет классического политического приема: сначала искусственно создать проблему, а потом ее быстро решить. Ну, это если удастся Трампу быстро сбить цены на нефть в мире за счет стратегических запасов американской нефти.
Снова важное событие произошло, влияющее на приближение окончания войны в Украине. Это удары по Усть-Луге, кремлевскому нефтеналивному комплексу.
Почему важно? Да потому что сейчас Трамп открыл окно возможностей для экспорта нефти по завышенным или просто высоким ценам. Приближенные к кремлю люди с надутыми щеками, наверное, уже потирали руки от предвкушения получения сверх доходов от продажи нефти. Трамп же вроде как помогает. Ну, как некоторые думают в росии. Но это точно так же, как они думали, что Зеленский сбежал из Украины в начале полномасштабной войны по их нарративам.
На самом деле это комбинация, по типу многоходовочки, но только теперь из США. Суть заключается в следующем. Дистанционные обстрелы Ирана Израилем в качестве ответки за терроризм вызывают рост цен на нефть в мире, что для США и союзников не критично с их электрическими Теслами, Ниссанами и БМВ. Но росия на этом искусственном нефтяном шабаше не сможет навариться. И все понимают теперь четко из-за чего - а это из-за войны с Украиной, которую бывший кгбист путин провалил на финальной стадии. Теперь еще большему числу людей в мире становится понятней, что одно дело для ФСБ прессовать своих сограждан на росии, а совсем другое дело участвовать в открытой войне с другой страной, которая имеет устойчивый иммунитет на кацапов.
Коллапс в росии становится все реальней. Неужели снова кремль будет отпускать оставшиеся покоренные народы на вольные хлеба поднабрать жирка?
Интересно, но тема ударов по крупным нефтеналивным терминалам в портах росии продолжилась до такой степени, что в наличии из крупных и до сих пор целым остался лишь один терминал Козьмино в порту Восточном города Находка, Приморского края (Японское море). Ниже картинка о приблизительных отгрузках нефти каждую неделю из всех росийских портов.
Ранее крупные порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и помельче Мурманск уже в той или иной степени познали разрушительные удары беспилотниками ВСУ и союзников.
Предприятия, обслуживающие эти терминалы, имеют доли Газпрома или его дочек в своих Уставных фондах. Воистину былая мощь Газпрома потрясает воображение. И все меньше остается сомнений, что многие вооруженные конфликты в мире велись ради его, такого монстра, финансовых интересов. кремль не погнушался пойти даже на братоубийственную войну. Деньги для этих бандитов не пахнут.
Как я утверждал ранее, нанесение прямых ударов по заказчику войны - самый лучший способ для ее остановки. Уже первые попытки кремля делать хорошую мину при плохой игре, а именно впервые объявлять мораторий на обстрелы Украины в Великий день, являются признаком возникновения первых раздумий кремля о реальной необходимости прекращения боевых действий из-за риска полной потери позиций на своих рынках нефти и газа.
Трамп, каким бы странным он не казался для мира, прекрасно справился с главной задачей - продемонстрировать россиянам на сколько жалок их путин со своей сво, на сколько глубоко он роет яму для всех нынешних и будущих жителей росии.
Банкротство и ликвидация Газпрома - это 80% от всего необходимого для Победы Украины в этой войне над кремлем и возврата своих территорий. А что же входит в оставшиеся 20%? Замена путина любым путем на нового лидера, условного Горбачова 2.0, который устроит всю здоровую мировую общественность - Украину, росию, США, ЕС и Китай. Так как президенты США и Украины бывшие актеры, то возможно неплохим кандидатом станет кто-то из российского кино, кто не скомпрометировал себя поддержкой преступной сво.