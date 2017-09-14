Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України

Зараз, коли третя або четверта, якщо враховувати холодну, світова війна вже майже почалась, дуже цікаво отримати відповідь відповідно до якого саме сценарія закінчиться війна кремлівської нацистської росії проти України.
Історично ми програвали попередню війну проти кремля, але все тече і все міняється у світі. І деякі маленькі або меньші країни вже доводили, що одержати перемогу над великим агресором можливо.
А наша війна триває вже біля 12 років, із яких 4 у повномасштабному режимі. Дякую Богу, що війна ще не перейшла у ядерний режим, який увесь світ намагається запобігти. Але ознаки перелому у війні вже можливо побачити.