Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Чет 19 бер, 2026 22:03

Возможно сегодня актуальным вопросом стал вопрос блокады Ормузского пролива Ираном.



Маловероятно, что высшие экспертные органы США (Госдеп, Пентагон, ЦРУ, Министерство энергетики, Национальный экономический совет) не просчитали последствия военной операции в Иране для мировых цен на нефть, включая риск блокировки Ормузского пролива. Если они всё равно пошли на этот риск, значит, у них были веские причины, которые перевешивали негативные последствия скачка цен. Либо они предполагали, что смогут быстро снять блокаду, либо сам скачок цен был частью более широкого стратегического замысла.



Давайте разберем возможные мотивы.



1. Геополитические мотивы: ослабление противников и усиление контроля над союзниками.



Китай – крупнейший импортёр нефти в мире, и значительная часть этой нефти идёт через Ормузский пролив. Рост цен и перебои с поставками бьют по китайской экономике сильнее, чем по любой другой. Зачем США это нужно? Китай – главный стратегический конкурент США в долгосрочной перспективе. Ослабление экономики Китая (вызванное дорогой нефтью и нарушением цепочек поставок) даёт США передышку в технологической и военной гонке. Китай может быть вынужден тратить больше валютных резервов на субсидирование цен на топливо, отвлекая средства от модернизации армии и социальных программ. Китай активно сближается с Россией и Ираном. Удар по Ирану и создание хаоса на нефтяном рынке – это также удар по китайско-иранским отношениям и демонстрация того, что Китай не в силах защитить своего союзника. Это снижает доверие к Китаю как к гаранту стабильности.



Европа - союзник США, но который проводит слишком самостоятельную политику, часто не согласовывая ее с США или даже противоречивую для американской политики. Рост цен на нефть, спровоцированный действиями США, делает Европу более управляемой и даже зависимой от США в контексте импорта американского сланцевого газа. Это также стимулирует ее быстрее переходить на альтернативную энергетику, уменьшая в будущем объемы импорта российских энергоресурсов.



росия - соперник, для которого очень критичны вопросы возможного недовольства собственного населения обострившейся инфляцией. Винить оно будет нынешний кремль.



2. Экономические мотивы. Структурная перестройка энергетического рынка.



Уничтожение конкурентов на нефтяном рынке в лице Ирана, Венесуэлы обеспечивает более высокие цены для американских нефтедобытчиков на долгое время. А это стимулирует новые инвестиции и рост числа американских сланцевых компаний. Перед выборами это очень здорово. Высокие цены на нефть и газ как правило обеспечивают и повышенный спрос на американскую валюту в мире, поднимая ее курс. Американский сланцевый газ становится более рентабельным на азиатском и европейском рынках газа. США станут ключевым поставщиком газа в Европу вместо российского трубопроводного.



3. Энергетические мотивы. Ускорение перехода на зеленую энергетику.



Когда нефть и газ дорогие это стимулирует переход на возобновляемые источники энергии и электромобили. А США являются глобальным лидером в зеленой энергетике.



4. Военно-стратегические мотивы. Проверка новых стратегий и технологий.



Демонстрация способности блокирования важных энергетических мировых артерий. Тестирование новых видов вооружений и тактики в реальных условиях для коррекции военной доктрины США.



5. Политичные мотивы внутри США.



Удовлетворение интересов нефтегазового сланцевого лобби в США. Создание имиджа сильного лидера накануне выборов осенью за счет классического политического приема: сначала искусственно создать проблему, а потом ее быстро решить. Ну, это если удастся

Трампу быстро сбить цены на нефть в мире за счет стратегических запасов американской нефти.